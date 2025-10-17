La aprobación de Trump sobre la gestión económica cae debido al cierre del gobierno y la inflación [ENG]

Las opiniones de los estadounidenses sobre la economía se volvieron más negativas en el tercer trimestre, con una mayor preocupación por el empleo, la inflación y las perspectivas económicas, según la encuesta económica nacional de CNBC (All-America Economic Survey). Junto con las críticas hacia el presidente y los republicanos del Congreso por el cierre del gobierno, esas percepciones hicieron que la aprobación neta del presidente Donald Trump en materia económica cayera al 42% de aprobación y 55% de desaprobación.
Ojalá casque ya y nos deje en paz.
Es un payaso de mierda que nunca debió tener la mínima oportunidad ni de presentarse a ninguna elección.
Y no sólo se presenta, sino que además las gana. Eso sí, gracias a millones de "desdentados" ignorantes, invasores de "Capitolios", que por cierto, también tenemos en España.
Este engendro es una referencia para los impresentables vagos e inútiles tipo Abascal, Alvises, Mileis y similar fauna, tener… » ver todo el comentario