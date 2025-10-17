La aprobación de Trump sobre la gestión económica cae debido al cierre del gobierno y la inflación [ENG]

Las opiniones de los estadounidenses sobre la economía se volvieron más negativas en el tercer trimestre, con una mayor preocupación por el empleo, la inflación y las perspectivas económicas, según la encuesta económica nacional de CNBC (All-America Economic Survey). Junto con las críticas hacia el presidente y los republicanos del Congreso por el cierre del gobierno, esas percepciones hicieron que la aprobación neta del presidente Donald Trump en materia económica cayera al 42% de aprobación y 55% de desaprobación.