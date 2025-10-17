edición general
La aprobación de Trump sobre la gestión económica cae debido al cierre del gobierno y la inflación [ENG]

Las opiniones de los estadounidenses sobre la economía se volvieron más negativas en el tercer trimestre, con una mayor preocupación por el empleo, la inflación y las perspectivas económicas, según la encuesta económica nacional de CNBC (All-America Economic Survey). Junto con las críticas hacia el presidente y los republicanos del Congreso por el cierre del gobierno, esas percepciones hicieron que la aprobación neta del presidente Donald Trump en materia económica cayera al 42% de aprobación y 55% de desaprobación.

Gry #2 Gry
Aquí los de Vox están pidiendo continuamente que se despida a la mitad de los funcionarios y se deje de pagar a los políticos, en un cierre de gobierno aplaudirian con las orejas.
alcama #1 alcama
Que cansinos sois con Trump
#3 Grahml *
#1 Para cansino el puto Trump.

Ojalá casque ya y nos deje en paz.

Es un payaso de mierda que nunca debió tener la mínima oportunidad ni de presentarse a ninguna elección.

Y no sólo se presenta, sino que además las gana. Eso sí, gracias a millones de "desdentados" ignorantes, invasores de "Capitolios", que por cierto, también tenemos en España.

Este engendro es una referencia para los impresentables vagos e inútiles tipo Abascal, Alvises, Mileis y similar fauna, tener…   » ver todo el comentario
