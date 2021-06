Los aprietos económicos impedirán a miles de asturianos ir de vacaciones

Miles de asturianos no se irán de vacaciones este verano por motivos económicos. Aún hay unas 10.000 personas en ERTE en Asturias y quienes se incorporan, en muchos casos, aún no han generado días de descanso. En el caso de los empresarios por cuenta propia echar el cierre es un lujo que muchos no se pueden permitir. Algunos incluso aún no han reabierto.