Apple está abriendo su mundo de reciclaje de iPhone [ ing ]  

Escondido no muy lejos del centro de Austin, Texas, un laboratorio de investigación está trabajando para cambiar la forma en que reciclamos la electrónica . Y está siendo dirigido por Apple . Si no sabes exactamente dónde está, definitivamente te lo perderás. No hay signos. El estacionamiento está casi vacío. Hay una puerta sin complicaciones en la parte inferior de un conjunto de escaleras de cemento genérico. Parece la entrada trasera de un centro comercial en ruinas. Pero dentro hay un almacén de 9,000 pies cuadrados donde, a un tiro de pi