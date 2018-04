Apple comenzará a pagar los 13.000 millones de euros en impuestos atrasados que le reclama la Comisión Europea

13.000 millones de euros es la suma que Apple tiene pendiente de desembolsar desde aproximadamente dos años. Se trata de los impuestos atrasados que el gobierno de Irlanda no ha recaudado a Apple debido a las flexibles leyes fiscales del país. La Comisión Europea decidió que esta situación no era correcta, y en agosto de 2016 dictaminó que estos 13.000 millones de dólares debían ser recaudados. Dos años después, Apple finalmente comenzará a pagarlos, aunque el proceso no acabará ahí.