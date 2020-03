Una ‘app’ para acabar con el síndrome de Caperucita Roja

"Sientes pavor". Las creadoras de When & Where describen el malestar que provoca sentir que alguien se les acerca cuando caminan solas por la calle una noche cualquiera; un sufrimiento íntimo e invisible fruto del miedo hacia una agresión machista. Aunque son conscientes de que crear una app no es la solución, han comprobado que sí contribuye a mejorar la seguridad y, sobre todo, a expandir la conciencia acerca de un problema profundamente arraigado. Su historia como emprendedoras sociales empezó el año pasado, cuando estaban en 4º de la ESO.