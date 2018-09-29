edición general
Apoyo total del Barça a reanudar las relaciones con Tel Aviv (Hemeroteca)

El presidente del Barça, Joan Laporta, se ha hecho una fotografía con la bandera de Israel justo antes de empezar el partido que ha enfrentado el F.C. Barcelona y el Manchester United en el Camp Nou, como un gesto de reanudar las relaciones de la capital catalana con Tel-Aviv y con Israel

| etiquetas: laporta , fc barcelona , israel
#1 encurtido
Laporta es la versión catalana de Torrente, pero hay que decir que este artículo es de Febrero de 2023.
lonnegan #9 lonnegan
#2 No tienes vergüenza
pitercio #7 pitercio *
#1 es que Florentino ha reprimido en el Bernabéu la manifestación pública de apoyo a Palestina, entonces hay que sacar a los catalanes para que no parezca tan progenocida como es.
#10 Khanbaliq *
#7 Si, el Real Madrid es muy progenocida

www.marca.com/futbol/real-madrid/2018/09/29/5baf778c46163f1c168b4606.h

Seguro que recibir con honores a una activista propalestina fue porque los odian.
#11 Khanbaliq
#10 Aunque hay que reconocer que el Barcelona también hace lo suyo con palestinos, explotar a refugiados construyendo su estadio.

www.elperiodico.com/es/videos/economia/refugiados-palestinos-denuncian
Tito_Keith #3 Tito_Keith
la pela es la pela
tricionide #6 tricionide
como mola ser complices de asesinos culero
MoussaZy #5 MoussaZy
A la mierda el Barça.
#8 pirat
#5 Y el fútbol
