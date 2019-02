Apoyamos la huelga del 7 de febrero - CGT Ensenyament

No podemos obviar que esta huelga llega al inicio de los juicios a los dirigentes políticos y sociales que impulsaron el referéndum del 1 de octubre. Y no podemos ni queremos olvidar que la mayoría de las personas que ahora serán juzgadas son dirigentes de partidos políticos que han llevado a cabo los recortes y privatizaciones que padecemos,pero habría que juzgarlos por hacer políticas para enriquecer a unos pocos a costa de llevar miseria a millones de trabajadoras y trabajadores, no por organizar un referéndum.