Celeste también espera para apostatar. Es bibliotecaria, tiene 35 años y cuenta que aunque la bautizaron en la infancia, nunca fue practicante. "Lo del aborto se tendría que haber legislado por salud pública y no por creencias religiosas, y la presión que hizo la Iglesia fue lamentable: ver a los diputados y los senadores mencionando a Dios me pareció una falta de respeto. No quiero estar involucrada en acciones que no me representan", dice.