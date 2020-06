En el año 2029, el asteroide Apofis se acercará a la tierra. A mí me dan muchísimo miedo los meteoritos y sus posibles consecuencias en nuestro planeta. Ronquete está suscrito a un montón de sitios de mierda que cada dos por tres le mandan noticias de este tipo. Él sabe muy bien que eso me quita el sueño y cada vez que le llega algo, me lo cuenta.