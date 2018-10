“Apocalypto”, ¿podremos escapar a nuestro destino?

"Apocalypto", de Mel Gibson, visto según los textos de Yoval Noah Harari. “No hay dioses en el universo, no hay naciones, no hay dinero, ni derechos humanos, ni leyes, ni justicia fuera de la imaginación común de los seres humanos. Le gente entiende fácilmente que los primitivos cimienten su orden social mediante creencias en fantasmas y espíritus, y que se reúnan cada luna llena para bailar juntos alrededor de una hoguera. Lo que no conseguimos apreciar es que nuestras instituciones modernas funcionan exactamente sobre la misma base”.