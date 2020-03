La aplicación de Madrid para COVID-19: es oficial, da acceso a tus datos sin anonimizar a empresas privadas

Nos estáis preguntando por la app que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid. Cede los datos que proporcionamos a terceros. Os explicamos lo que sabemos pero ya os confirmamos que sí, es oficial, y también da acceso a la información a las empresas que han colaborado para crearla. Los datos personales y de salud no se anonimizan y no se especifica cuándo se borrarían o bloquearían, un factor de riesgo si hay una brecha de seguridad. Tienen acceso a los datos empresas "subcontratadas" por estas compañías, pero no se especifica cuáles son.