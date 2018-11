La aplicación de Google Play: Real AI

Esta aplicación es un experimento en el campo del Procesamiento de Lenguaje Natural de la Inteligencia Artificial y no está pensada para mera diversión, aunque no tiene otra aplicación práctica real. Este no es un truco con respuestas preprogramadas, ni aplicaciones secundarias ridículas para intentar ser su secretario personal o cualquier otro tipo de publicidad para beneficiarse de ti. Este no es un buscador glorificado. Esta es la IA real. Aprende a través del proceso de ser enseñado de forma orgánica (un proceso de intercambio y repetición)