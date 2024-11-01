·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13874
clics
Kim Dotcom: Palantir ha sido hackeado
7356
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
5105
clics
Ponseti, en shock tras su último viaje a San Francisco: "La sociedad se les está yendo de las manos"
4746
clics
Miles de farolas cambian la luz blanca por roja. Ha ocurrido en Dinamarca y Gran Bretaña, pero España podría adoptar la medida
4006
clics
Cómo funciona la inteligencia artificial explicada fácil (sin tecnicismos)
más votadas
322
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
534
Un notario admite que perpetró la mayor estafa inmobiliaria de España y se libra de entrar en prisión
312
Ni Visa, ni Airbnb, ni Netflix: así vive un juez en la lista negra de Trump
502
El ABC prohíbe llamar extrema derecha a la extrema derecha
390
LaLiga y Telefónica cortan el acceso a las VPNs Proton y Nord VPN durante los partidos gracias a una nueva resolución judicial
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
57
clics
Aplicación de escritorio Meneame
Expanse es una aplicación de escritorio en desarrollo diseñada para explorar, informar y expandir el ecosistema no oficial que surge del agregador original Menéame, conocido como Menéame Expandido.
|
etiquetas
:
meneame
,
expanse
4
1
5
K
-7
tecnología
27 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
5
K
-7
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Pertinax
Le auguro ningún futuro prometedor.
3
K
58
#24
Toponotomalasuerte
#1
es para el escritorio Linux que vas a poner este año. Por qué este año...
0
K
10
#2
cenutrios_unidos
Vamos que han metido un navegador embebido.
2
K
36
#3
aPedirAlMetro
*
#2
ni eso... corre en
localhost:5000
y por lo tanto
requiere de navegador
De escritorio tiene poco y nada.
1
K
26
#4
jonolulu
#2
Y Vitaminado
Menéame, Renegados, Mediatice, Tardigram, Killbait y otros sitios mencionados no están asociados con Expanse ni con el desarrollador de esta aplicación y/o sus colaboradores; son proyectos e iniciativas independientes.
0
K
16
#18
cosmonauta
*
no sé quién es más plasta, el murciano o su mascota.
¡Quiérete un poco más, hombre! Deja de hacer el trabajo sucio a cambio de una palmadita. El no lo hará.
0
K
19
#6
pepel
Me da a mí que los conejillos de indias no están en mnm.
0
K
19
#13
Gry
#11
Permite responder a múltiples comentarios con un solo mensaje
0
K
17
#20
Pertinax
#19
A mi me la pela.
0
K
17
#26
RoberLJ
#25
pues hoy efectivamente he aprendido algo, desde luego, que no te puedes fiar de nadie, y que aquí la gente es áspera, mucho.
0
K
6
#15
RoberLJ
@9 es de un grupo de telegram que cotilleo, pero no sé quién es quién, no estoy dentro, solo lo miro por fuera, todo el día de peleas y mierdas de menéame
0
K
6
#5
RoberLJ
No se lo que es, alguien me ha incitado a publicar esto, espero que no sean ciertas las consecuencias
0
K
6
#7
cenutrios_unidos
*
#5
A ver cualquier meneante de bien solo se masturba comiendo Cheetos Pandilla mientras despotrica sin leerse las noticias. El resto son inadaptados.
1
K
30
#9
Pertinax
#5
Ahora queremos de sabeh. ¿Quién es ese alguien?
1
K
35
#12
Pacman
#9
. E quedo a ver la sesión
0
K
18
#22
Ripio
#5
Me han incitado unos chicos malos, señor pulisia.
Por favor, currátelo más que queda muy muy patético.
0
K
20
#27
RoberLJ
#22
me puedes indicar el horrible crimen que he cometido?
0
K
6
#8
RoberLJ
Solo me sale la caja de comentarios para comentar, la opción de responder no funciona, así que no se como responder, que alguien me de indicaciones, por favor.
0
K
6
#10
Gry
#8
Escribe
#número
de comentario al que quieras responder, por ejemplo
#8
0
K
17
#11
RoberLJ
#10
gracias! pero esto es muy lioso, no?
0
K
6
#14
Charles_Dexter_Ward
#10
Lo sabe de sobra. Es una nueva cuenta de FranBear, el de Renegados.
0
K
20
#16
RoberLJ
Me han dicho que me pueden banear por esto, es cierto?
0
K
6
#17
Pertinax
#16
Diría que te queda un minuto.
0
K
17
#19
RoberLJ
#17
lo dices para asustarme, no?
0
K
6
#23
Ripio
#16
Preguntale a este:
www.meneame.net/user/Ruinas
0
K
20
#21
RoberLJ
Si la descarto no hay consecuencias?
0
K
6
#25
Juanjolo
#21
creo que sabes más de meneame de lo que pretendes hacer creer.
0
K
6
Ver toda la conversación (
27
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
De escritorio tiene poco y nada.
Menéame, Renegados, Mediatice, Tardigram, Killbait y otros sitios mencionados no están asociados con Expanse ni con el desarrollador de esta aplicación y/o sus colaboradores; son proyectos e iniciativas independientes.
¡Quiérete un poco más, hombre! Deja de hacer el trabajo sucio a cambio de una palmadita. El no lo hará.
Por favor, currátelo más que queda muy muy patético.
www.meneame.net/user/Ruinas