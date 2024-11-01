edición general
5 meneos
57 clics
Aplicación de escritorio Meneame

Aplicación de escritorio Meneame

Expanse es una aplicación de escritorio en desarrollo diseñada para explorar, informar y expandir el ecosistema no oficial que surge del agregador original Menéame, conocido como Menéame Expandido.

| etiquetas: meneame , expanse
4 1 5 K -7 tecnología
27 comentarios
4 1 5 K -7 tecnología
Pertinax #1 Pertinax
Le auguro ningún futuro prometedor.
3 K 58
#24 Toponotomalasuerte
#1 es para el escritorio Linux que vas a poner este año. Por qué este año...
0 K 10
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Vamos que han metido un navegador embebido.
2 K 36
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#2 ni eso... corre en localhost:5000 y por lo tanto requiere de navegador :roll:
De escritorio tiene poco y nada.
1 K 26
jonolulu #4 jonolulu
#2 Y Vitaminado :palm:

Menéame, Renegados, Mediatice, Tardigram, Killbait y otros sitios mencionados no están asociados con Expanse ni con el desarrollador de esta aplicación y/o sus colaboradores; son proyectos e iniciativas independientes.
0 K 16
cosmonauta #18 cosmonauta *
no sé quién es más plasta, el murciano o su mascota.

¡Quiérete un poco más, hombre! Deja de hacer el trabajo sucio a cambio de una palmadita. El no lo hará.
0 K 19
pepel #6 pepel
Me da a mí que los conejillos de indias no están en mnm.
0 K 19
Gry #13 Gry
#11 Permite responder a múltiples comentarios con un solo mensaje
0 K 17
Pertinax #20 Pertinax
#19 A mi me la pela.
0 K 17
#26 RoberLJ
#25 pues hoy efectivamente he aprendido algo, desde luego, que no te puedes fiar de nadie, y que aquí la gente es áspera, mucho.
0 K 6
#15 RoberLJ
@9 es de un grupo de telegram que cotilleo, pero no sé quién es quién, no estoy dentro, solo lo miro por fuera, todo el día de peleas y mierdas de menéame
0 K 6
#5 RoberLJ
No se lo que es, alguien me ha incitado a publicar esto, espero que no sean ciertas las consecuencias
0 K 6
cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos *
#5 A ver cualquier meneante de bien solo se masturba comiendo Cheetos Pandilla mientras despotrica sin leerse las noticias. El resto son inadaptados.
1 K 30
Pertinax #9 Pertinax
#5 Ahora queremos de sabeh. ¿Quién es ese alguien? :troll:
1 K 35
Pacman #12 Pacman
#9. E quedo a ver la sesión :popcorn:
0 K 18
Ripio #22 Ripio
#5 Me han incitado unos chicos malos, señor pulisia.

Por favor, currátelo más que queda muy muy patético.
0 K 20
#27 RoberLJ
#22 me puedes indicar el horrible crimen que he cometido?
0 K 6
#8 RoberLJ
Solo me sale la caja de comentarios para comentar, la opción de responder no funciona, así que no se como responder, que alguien me de indicaciones, por favor.
0 K 6
Gry #10 Gry
#8 Escribe #número de comentario al que quieras responder, por ejemplo #8
0 K 17
#11 RoberLJ
#10 gracias! pero esto es muy lioso, no?
0 K 6
Charles_Dexter_Ward #14 Charles_Dexter_Ward
#10 Lo sabe de sobra. Es una nueva cuenta de FranBear, el de Renegados.
0 K 20
#16 RoberLJ
Me han dicho que me pueden banear por esto, es cierto?
0 K 6
Pertinax #17 Pertinax
#16 Diría que te queda un minuto.
0 K 17
#19 RoberLJ
#17 lo dices para asustarme, no?
0 K 6
Ripio #23 Ripio
#16 Preguntale a este:
www.meneame.net/user/Ruinas
0 K 20
#21 RoberLJ
Si la descarto no hay consecuencias?
0 K 6
Juanjolo #25 Juanjolo
#21 creo que sabes más de meneame de lo que pretendes hacer creer.
0 K 6

menéame