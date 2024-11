El aplauso unánime a María Casado por su denuncia ante el "horror" de los afectados por la DANA: "Es un puto infierno y la ayuda no llega"

"Tengo la sensación de que no estoy en España, de que no estoy en el siglo XXI, de no estoy en un país occidental. La gente ha perdido todo. Siguen apareciendo cadáveres. Ni siquiera tienen agua. Llega un camioncito con algunas botellas. No tienen nada (...) Entras en esta zona y dices 'no estamos en España', no es posible que haya tan pocos efectivos, hay gente sin medicinas, sin agua...". Susanna Griso mostraba el viernes la odisea que fue llegar hasta la zona. Doce horas de viaje, desde las tres y media de la tarde hasta las 2 de la madrugad