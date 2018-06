"Apklis", la nueva plataforma de aplicaciones cubanas que pretende competir con Google Play

Una nueva plataforma para descargar aplicaciones al estilo Google Play se encuentra disponible desde hace algunos días en Cuba. “Apklis” está siendo desarrollada en la UCI (Universidad de Ciencias Informáticas) y alojará las aplicaciones “made in Cuba” mediante un soporte web y una aplicación android.“No creo que sea muy seguro descargar aplicaciones desde este sitio. Las actualizaciones de Facebook, por ejemplo, (que están disponibles junto a otras aplicaciones que no son cubanas) no se sabe de dónde fueron tomadas".