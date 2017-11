Apartad la mirada ante el suicidio

Las cadenas de televisión determinaron apartar las cámaras de aquellos espontáneos que saltaban al campo para ir a abrazarse con su ídolo o simplemente aparecer en pelotas para reivindicar algo. Y funcionó. La cantidad de espontáneos que saltan al campo es sustancialmente inferior al de hace unos años. En otro pacto firmado por la prensa se determinó hacer algo parecido con el tema del suicidio. Apartar las cámaras. No hablar de ello. No escribir acerca de los problemas que conlleva. El problema es que en este caso no funcionó.