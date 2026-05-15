El aparente sorbo de vino de Trump llama la atención durante su viaje a China (Eng)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció beber vino durante una cena de Estado ofrecida por el presidente chino, Xi Jinping, en Pekín, lo que llamó la atención debido a la abstinencia pública del alcohol que Trump ha mantenido durante décadas y suscitó comentarios en Internet sobre si había incumplido una norma personal que llevaba mucho tiempo respetando. Trump, de 79 años, se ha descrito a sí mismo durante mucho tiempo como abstemio, y a menudo ha relacionado su rechazo al alcohol con la muerte de su hermano mayor