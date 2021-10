Aparece una peligrosa especie marina en Fuerteventura

El Ayuntamiento de La Oliva, municipio ubicado en Fuerteventura (Islas Canarias), advirtió este jueves sobre la presencia de una “especie peligrosa” de animal marino, conocida como ‘dragón azul’ o ‘mariposa de mar’, en una zona de playa situada entre Las Agujas y las Grandes Playas. El consistorio asegura que “su picadura puede ser muy peligrosa”, por lo que recomienda a sus habitantes que, en caso de ver alguno, no los toquen ni molesten, ya que “si no se le molesta no suele atacar”.