Los anuncios de Priorities USA aporrean a Donald Trump por su respuesta al coronavirus (eng)  

Priorities USA lanza una serie de campañas de publicidad digital y televisiva el martes que critica al presidente Donald Trump por su respuesta a la crisis de COVID-19, juntando citas despectivas de las primeras declaraciones del presidente. "No, no me hago responsable en absoluto", el vídeo muestra a Trump mientra que una gráfica ascendente lleva la cuenta de los casos en EEUU que dispara. "Estados Unidos necesita un líder en el que podamos confiar", muestra el texto en la pantalla al final del anuncio de televisión de 30 segundos.