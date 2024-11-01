Anuncio Oficial de la Casa Blanca con las recomendaciones para prevenir o paliar Autismo (eng)

Anuncio oficial de la Casa Blanca con recomendaciones en el caso del Autismo. (1) Indica que con los estudios actuales no es posible establecer causalidad entre el uso de paracetamol y el autismo, pero que como medida de prevención, se recomienda usar alternativas al paracetamol durante el embarazo y los primeros meses (2) Recomienda el uso de suplementos de acido fólico (vitamina B9) en la forma de leuvocorin (libre de patente) en los casos de Deficiencia Neurológica de Folato por causas autoinmunes.
| etiquetas: autismo , asd , trump , kennedy , acido folico , paracetamol , b9
En resumen: no se puede establecer causalidad conclusiva, pero hay estudios que muestran la posibilidad de que (1) el uso del paracetamol durante el embarazo y los primeros meses pudiera incrementar el riesgo de autismo, y (2) el deficit de folato durante los primeros años podría también incrementar el riesgo de autismo durante el desarrollo.
No hay evidencia conclusiva, pero la medidas de prevención es (1) usar ibuprofeno o similar durante el embarazo, en vez de paracetamol y (2) tomar un suplemento de vitamina b9 si se observan síntomas que podrían indicar CFD. Es decir, cosas que bastante simples, y que aunque no se pueda afirmar que van a ayudar, se considera que no cuesta ponerlas en práctica, por si acaso.