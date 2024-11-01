Anuncio Oficial de la Casa Blanca con las recomendaciones para prevenir o paliar Autismo (eng)

Anuncio oficial de la Casa Blanca con recomendaciones en el caso del Autismo. (1) Indica que con los estudios actuales no es posible establecer causalidad entre el uso de paracetamol y el autismo, pero que como medida de prevención, se recomienda usar alternativas al paracetamol durante el embarazo y los primeros meses (2) Recomienda el uso de suplementos de acido fólico (vitamina B9) en la forma de leuvocorin (libre de patente) en los casos de Deficiencia Neurológica de Folato por causas autoinmunes.