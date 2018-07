El anuncio de cierre de nucleares y carbón anima las compras de gas de Argelia

Gas Natural Fenosa ha adelantado dos años la renovación de contratos de suministro de gas firmados con su socio y accionista argelino, Sonatrach. La compañía que preside Francisco Reynés se asegura 9 bcm de gas al año hasta 2030. Se asegura y se obliga. Las compras las realiza en la modalidad de Take or pay: pagará consuma o no el producto. Reynés, que ha negociado personalmente el acuerdo apoyado por el anterior Gobierno de Rajoy, confía en que el proceso de transición energética que se abre le ayude a colocar más gas argelino en España