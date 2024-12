¿Qué es la anulación del jurado? [ENG]

En su sentido más estricto, la anulación del jurado ocurre cuando un jurado emite un veredicto de no culpabilidad a pesar de que los jurados creen más allá de toda duda razonable que el acusado ha violado la ley. Como el veredicto de no culpabilidad no puede ser revocado y los miembros del jurado no pueden ser castigados por su veredicto, se dice que la ley queda anulada en ese caso particular.