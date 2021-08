La antropóloga de las vacunas

(...) En su libro reciente, Stuck: How Vaccine Rumors Start—and Why They Don’t Go Away, la antropóloga Heidi Larson aboga por una visión más amplia del problema. “Deberíamos considerar los rumores como un ecosistema, no muy diferente a un microbioma”, escribe. Abordar las percepciones erróneas de forma individual es como eliminar una sola cepa microbiana: cuando un germen desaparece, otro florecerá. En cambio, se debe rehabilitar todo el ecosistema.