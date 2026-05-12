Antonio Romero, director general de Caja Rural de Asturias: "La compra de segundas residencias está elevando los precios y dificultando la vivienda a los asturianos"

Me preocupa es que a los residentes en Asturias que están buscando su primera residencia, su primera vivienda, parece que les está costando más por el incremento de precios generalizado. Cuando, por su parte, la gente de otras comunidades que viene a comprar una segunda vivienda, que probablemente tenga una capacidad económica superior a los asturianos, pues está comprando con cierta alegría.