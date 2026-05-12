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Antonio Romero, director general de Caja Rural de Asturias: "La compra de segundas residencias está elevando los precios y dificultando la vivienda a los asturianos"

Antonio Romero, director general de Caja Rural de Asturias: "La compra de segundas residencias está elevando los precios y dificultando la vivienda a los asturianos"

Me preocupa es que a los residentes en Asturias que están buscando su primera residencia, su primera vivienda, parece que les está costando más por el incremento de precios generalizado. Cuando, por su parte, la gente de otras comunidades que viene a comprar una segunda vivienda, que probablemente tenga una capacidad económica superior a los asturianos, pues está comprando con cierta alegría.

| etiquetas: antonio romero , caja rural , hipotecas , segunda vivienda , asturias
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6 comentarios
4 1 0 K 62 actualidad
#1 unocualquierax
Por todas partes, los que tienen pasta tienen varias viviendas. Y los pobres ninguna.
Y la cosa va a peor.
1 K 21
#3 eipoc
#1 bienvenidos al capitalismo. La tendencia, explicada por Marx y Engels, hablaba de esto mismo, la acumulación del capital y lo podemos ver reproducido también en los comercios.
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Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#1 eso pasa porque según el dogma de los liberales es que no te esfuerzas lo suficiente y gastas el dinero en cosas superfluas como comer o ir al cine
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#5 unocualquierax
#4
Sí me esfuerzo sí, de hecho, cada vez que voy al wc, hago una Fuerza Nueva.
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JackNorte #2 JackNorte *
"España tiene más de un millón de viviendas en manos de grandes propietarios" Y no son los que tienen una segunda vivienda.
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nanustarra #6 nanustarra
El capitalismo es lo que tiene.
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menéame