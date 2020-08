Antonio Piñero: ¡Esto no se acaba nunca! Sobre la pretendida inexistencia histórica de Jesús de Nazaret (Primera parte)

Queridos amigos: Desde que en 2007 empecé a escribir postales–al principio y durante mucho tiempo diarias, a veces dos distintas por día—no he respondido nunca a las críticas, y eso que mis publicaciones de Blog (y ahora también de FBook) suman unos 11.000 folios. Sí, no exagero: once mil. Siempre he pensado que tener un coro de críticos en torno a mi trabajo afilaba mi ingenio y me ayudaba. Se aprende mucho de la crítica constructiva. Se sufre con la destructiva. Por ello agradezco a Carrier su crítica, aunque en parte.