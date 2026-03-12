edición general
2 meneos
16 clics

Antonio Naranjo toma medidas y su abogado envía esta carta a Sarah Santaolalla: "En caso contrario, iniciaremos las acciones legales oportunas"

"En relación a sus manifestaciones realizadas en acto público, retransmitido en directo, donde se refirió, entre otros, a mi representado llamándole "acosador" en reiteradas ocasiones, ante las manifestaciones efectuadas por mi representado, en el ejercicio de su derecho a la libertad de información, que se limitaron a la lectura de un auto judicial y un informe médico forense, sin manifestar opinión personal alguna al respecto, por medio del presente le requiero para que cese en dicha conducta y en sus manifestaciones vejatorias que atentan al

| etiquetas: antonio , naranjo , acciones , legales , abogado , sarah , santaolalla
1 1 1 K 11 actualidad
4 comentarios
1 1 1 K 11 actualidad
Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Ay Naranjo, eres tan pero tan mierda de persona...
2 K 42
kumo #2 kumo
La huída hacia adelante de Santaolalla le puede salir muy rana. Que después de estar más de un año trabajando el programa se vaya airada porque la han cogido en una mentira evidente y documentada y como chorro de tinta haya hecho un comentario poniendolos a todos a parir da un poco idea de lo mal que está todo el asunto, del grado de relato y de lo dirigido que está este tema.
1 K 18
JackNorte #4 JackNorte
Cuando eres capaz de denunciar judicialmente a Maximo Pradera por una agresion que no existio. El margen de accion es infinito.
0 K 12
FunFrock #3 FunFrock
Si Sarah dice q tiene dignidad y no quiere estar al lado de gente pagada por el poder político ¿Qué hace con su novio o yendo a RTVE a hacer colaboraciones? RTVE la pagamos todos.

Por cierto ¿la "agresión" a esta chica que tanto el juez como el medico no han visto? ¿la escolta q le ha puesto el ministerio por agresiones falsas bien? ¿eso es ayudar a las mujeres, ponerle 2 policias a una mujer q se inventa una agresión solo pq le baila el juego al gobierno?
0 K 9

menéame