A raíz de la publicación de “El camarote del capitán”, donde relato mis impresiones como director de “La Vanguardia”, la periodista Neus Tomás me entrevistó para elDiario.es. Al final de la conversación, me preguntó: “¿Cuál ha sido el mejor director que ha tenido?”. Me respuesta no ofreció dudas: “He tenido buenos directores, pero me gustaría resaltar al que me ayudó a ser periodista: Antonio Franco.