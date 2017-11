En el número 2 de la calle Herradura nadie sabía que durante los últimos cuatro meses allí había estado un asesino. "¿Aquí, debajo de mi casa? No me lo puedo creer", dice el presidente de la comunidad de vecinos. "Ahí, en el bajo C, no puede ser. Vive un hombre con su pareja", asegura ahora su mujer. "Señora, se lo garantizo", le responde el periodista. "Pues habrá sido como un fantasma", espeta la señora.