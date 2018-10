Antoni Castellà, líder de 'Demòcrates': toda una generación deberá pasar penurias para conseguir la independencia

El dirigente nacionalista no ve otra fórmula que pasar penurias sociales para alcanzar su objetivo: "Que esto será durísimo, que se habrán de asumir muchos riesgos, que tendrá costes para la sociedad catalana, y que probablemente esta generación tenemos que asumir estos costes para que los beneficios estén en la siguiente generación… quien no entienda esto es que no entiende de qué va el proceso de secesión de verdad con un Estado como el español", añade.