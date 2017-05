Antón Losada, de Moix: “Es un perfecto indocumentado, por no llamarle mentiroso”

Moix cree que si hay filtraciones es, en parte, porque no hay previstas sanciones para los medios de comunicación que las publican y cita el caso de Alemania. Antón Losada responde a esta propuesta de Moix: “En Alemania no solo no se multa a los medios de comunicación que publican sumarios sino que existe una sentencia donde el Tribunal Constitucional alemán específicamente amparó el derecho de los medios a publicar aquellas informaciones que llegaran por medios lícitos."