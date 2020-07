Antístenes y mi abuelo

Antístenes, el fundador de la escuela cínica, defendía que el hombre sabio solo era aquel que sabía conducirse en la vida; aprender a gobernar nuestra existencia es la única sabiduría que debiera importarnos alcanzar. Los filósofos cínicos no hacían distinción alguna entre sabiduría y prudencia. Si es cierto, como afirmaba Aristóteles, que «todos los hombres tienen por naturaleza el deseo de saber», también lo es que el conocimiento que no sirve para vivir bien, no sirve para nada.