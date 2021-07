Antiguo primer ministro francés François Fillon se incorpora a la junta directiva de una petrolera estatal rusa [Ing]

El ex primer ministro francés Francois Fillon fue nombrado miembro del directorio de la petrolera estatal rusa Zarubezhneft. Fillon, de 67 años, es el último de una serie de ex políticos europeos de alto nivel en unirse a las empresas energéticas rusas. La exministra de Relaciones Exteriores de Austria, Karin Kneissl, quien bailó con el presidente Vladimir Putin en su boda en 2018, fue nombrada en junio para la junta directiva de la petrolera Rosneft. El ex canciller alemán Gerhard Schroeder es también directivo de Rosneft desde 2017.