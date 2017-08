Sí, los antifa son el equivalente moral de los neonazis

El pasado fin de semana en Berkeley, California, un grupo de matones antifas atacaron a manifestantes pacíficos en una mani contra “El marxismo en Estados Unidos", usando palos y spray de pimienta, golpearon a la gente con escudos caseros con el lema "No al odio". El organizador de la protesta antimarxista no era un supremacista blanco. Amber Cummings es una "mujer transexual que abraza la diversidad" y había anunciado en Facebook que "cualquier grupo racista como el KKK, Neo Nazis, etc... No son bienvenidos."