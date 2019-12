Todo el mundo está familiarizado con la sensación de que las cosas no son como deberían ser. Que no tienes suficiente éxito, que tus relaciones no son lo suficientemente satisfactorias. Que no tienes las cosas que deseas. En este vídeo queremos hablar de uno de los predictores más fuertes de lo felices que son las personas, de lo fáciles que son de hacer amigos y de lo buenos que son para hacer frente a las dificultades. Un antídoto contra la insatisfacción, por así decirlo: Gratitud.