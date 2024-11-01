Anticorrupción pide dejar en libertad con cautelares a Leire Díez, al expresidente de la SEPI y al socio de Cerdán

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña que deje en libertad con medidas cautelares a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, investigados por presuntas irregularidades en contratos públicos. Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que la fiscal Elisa Lamelas ha solicitado que los tres salgan en libertad y que se les impon
No es que lo pida la fiscalía, es que ya han sido puestos en libertad.
Esto supone que todo lo que se ha "trascendido" de este caso hasta ahora tiene grandes posibilidades de ser más falso que una moneda de tres euros ...
