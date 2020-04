Un anticipo del horror de la guerra biológica [ING]

El virus COVID-19 es simplemente una muestra de cómo sería una verdadera guerra biológica. Muchos de los que nos enferman en todo el mundo no pueden evitar notar cómo algunos bichos invisibles pueden poner de rodillas a la nación más rica y poderosa del mundo. Cuando el presidente Trump fulmine contra China por COVID-19, se le debe advertir que el ántrax y otras armas germinales utilizadas contra Irak en 1990 se originaron en Fort Detrick, a solo 50 millas al NO de la Casa Blanca, a solo una hora en automóvil si no hay tráfico muy pesado