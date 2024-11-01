edición general
6 meneos
8 clics
Anthropic demanda al gobierno de EEUU para evitar la lista negra del Pentágono

Anthropic demanda al gobierno de EEUU para evitar la lista negra del Pentágono

La empresa de inteligencia artificial Anthropic demandó al gobierno de los Estados Unidos para impedir que el Pentágono la incluya en una lista negra.

| etiquetas: anthropic , claude , eeuu , pentagono
5 1 0 K 68 tecnología
sin comentarios
5 1 0 K 68 tecnología

menéame