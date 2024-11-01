edición general
Antes facha que chavista

Cinco seres humanos hacen una versión de la canción de María Isabel, "antes muerta que sencilla", en el que reivindican con orgullo que son fachas.

MJDeLarra #2 MJDeLarra
No son personas normales, son los meconios...
Inmorsys #1 Inmorsys
Mi salud mental me prohibe abrir ese video.
Castigadordepagascalers #3 Castigadordepagascalers
Antes escoria que persona, vamos. :popcorn:
