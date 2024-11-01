·
Antes facha que chavista
Cinco seres humanos hacen una versión de la canción de María Isabel, "antes muerta que sencilla", en el que reivindican con orgullo que son fachas.
facha
canción
#2
MJDeLarra
No son personas normales, son los meconios...
1
K
17
#1
Inmorsys
Mi salud mental me prohibe abrir ese video.
0
K
7
#3
Castigadordepagascalers
Antes escoria que persona, vamos.
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
