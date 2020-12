Antes escondíamos el PC, ahora queremos que todo el mundo lo vea  

¿Os acordáis de vuestro primer ordenador? Yo sí. No recuerdo los componentes exactos porque por aquellos entonces lo usaba para hablar por el chat de Terra y jugar a un juego de ajedrez tela de chulo del que no he vuelto a saber nada. También recuerdo que me importaba más bien poco la torre, tanto que estaba debajo del escritorio, lejos de mi vista, porque a nadie le importa una torre gris de plástico cerrada a cal y canto.