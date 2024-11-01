Antena 3 encadena 12 años como la TV mejor valorada de España

Antena 3 vuelve a ser el referente de calidad de la televisión española gracias a los buenos resultados obtenidos en las categorías: Cadena preferida, Innovadora, Mayor calidad, Informativos de mayor credibilidad, Entretenida, Programación variada, Mejores programas informativos, Gusta a todos los públicos, Buenos presentadores y Me identifico con su programación
| etiquetas: a3 , tv
Tenemos la televisión que nos merecemos
Estate atento, que ahora viene Arguiñano antes de la novela.
"Programa más visto de la franja de 22h a 23:14 entre la población de 62 a 71 años entre los programas de información"*
* Encuesta telefonica realizada a 84 personas de Madrid la semana de 5 al 12 de abril.
Lo dicen porque hay que tener "valor" para realizar semejante afirmación ante el espejo.
atresmierdaseca
Ellos se lo guisan ellos se lo comen, luego vendrán los lloros y pedirán rescate a papá estado.
Ahora solo veo tv3 en streaming y ya no se me revuelve el estómago.
A veces, cuando ya no lo soporto, tomo las riendas… » ver todo el comentario