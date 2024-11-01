edición general
Antena 3 encadena 12 años como la TV mejor valorada de España

Antena 3 vuelve a ser el referente de calidad de la televisión española gracias a los buenos resultados obtenidos en las categorías: Cadena preferida, Innovadora, Mayor calidad, Informativos de mayor credibilidad, Entretenida, Programación variada, Mejores programas informativos, Gusta a todos los públicos, Buenos presentadores y Me identifico con su programación

johel #2 johel *
noticias de a3; a3 lider en valoracion, encuesta realizada por a3 entre personal de a3 y acerrimos de a3 publicada en a3.
#1 capitan.meneito
El karma es para kemarlo.
crob #3 crob
#1 me apunto!
Tenemos la televisión que nos merecemos
#6 Leclercia_adecarboxylata *
#1 Yo también acabo de escucharlo en las noticias de Antena 3 ¬¬ No te escondas, ¡Reconócelo! Tú también ves las noticias de Antena 3.

Estate atento, que ahora viene Arguiñano antes de la novela.
Deviance #13 Deviance
#1 Desde que nos quitaron Sálvame esto es una debacle .....xD xD xD xD xD :troll:
#17 pirat
#1 Meneo por la entradilla
woody_alien #4 woody_alien
A3 es la TV mas valorada en el Planeta.
Yrithinnd #12 Yrithinnd
#4 bien jugao :->
#18 pirat *
#4 Del marqués de Lara{grin}
CerdoJusticiero #9 CerdoJusticiero
"Informativos de mayor credibilidad"

xD xD xD xD xD xD
Deviance #14 Deviance
#9 que si coño, no te mofes, hay gente que se traga las patrañas de estos apesebrados... eso es así. es algo serio .... xD xD xD xD
frankiegth #22 frankiegth
#9 #14. Ha sido leeros y visualizar esos "informativos" como esto :  media
salteado3 #5 salteado3 *
Me encantan cuando sacan los datos de las encuestas al estilo:

"Programa más visto de la franja de 22h a 23:14 entre la población de 62 a 71 años entre los programas de información"*

* Encuesta telefonica realizada a 84 personas de Madrid la semana de 5 al 12 de abril.
JackNorte #8 JackNorte
El dinero de las alarmas renta. 12 años asustando a viejas.
antesdarle #16 antesdarle
Chúpate esa elmundotoday xD
#7 pensacola
Yo creo que televisión está completamente obsoleta, lo que pasa es que se mantiene principalmente gracias a ancianos, y a eventos deportivos
frankiegth #10 frankiegth *
#0. "...la TV mejor valorada de España..."

Lo dicen porque hay que tener "valor" para realizar semejante afirmación ante el espejo. :troll:  media
#11 pirat
Dicen que hay algo de contenido en su publicidad.
atresmierdaseca
Ellos se lo guisan ellos se lo comen, luego vendrán los lloros y pedirán rescate a papá estado.
Ahora solo veo tv3 en streaming y ya no se me revuelve el estómago.
A.more #24 A.more
Vicente valles. Próximo premio planeta. Título de la novela: sueños de un onanista
#23 Bravok1
De todas creo que es la que jamás pongo...da grima todo, sus telediarios, series, programas, presentadores...huele a rancio y caspa.
Fran_Ramos #20 Fran_Ramos
Antena 3 aún existe... la primera noticia que tengo...
millanin #15 millanin
No se lo cree nadie.
Rokadas98 #19 Rokadas98
La encuesta la puede haber hecho Antena 3 no sé, es que yo soy muy incrédulo.
#21 Bravok1
Jajajajaja jajajajajajajaja pobretes.... {0x1f602} {0x1f602} :popcorn:
Olepoint #25 Olepoint *
No me extraña, ahí fuera hay entre un 70%-80% de puro borreguismo. Cada vez es más difícil hablar con alguien de algo interesante. ¿ Y por qué lo sé ? Porque tengo la suerte/desgracia de ser asperger y las conversaciones sin "datos", solo basadas en nimiedades, protocolo, obviedades, o simplemente cotilleos (que sé, tienen una función social, pero la gente no cotillea conscientemente por dicha función social) son abrumadoras.

A veces, cuando ya no lo soporto, tomo las riendas
menéame