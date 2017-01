Sólo 20 kilómetros de hielo impiden que la plataforma Larsen C se desprenda definitivamente de la Antártida. Es un bloque de hielo de 5.000 kilómetros cuadrados, y su inminente conversión en iceberg ha disparado de nuevo todas las alertas sobre los efectos del cambio climático en el continente más austral de la Tierra. No es para menos: dado el tamaño de Larsen C, es como si La Rioja estuviese a punto de separarse de la península