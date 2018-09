Ansiedad, rechazo y otros sentimientos frecuentes tras el parto

“Es normal que las mujeres tengan sentimientos contradictorios en esta época o dudas sobre su capacidad para cuidar. Estas emociones están influenciadas por el entorno, los consejos y los roles de género”, dicen varias matronasEl parto de Marta fue bien, pero al poco tiempo la situación la desbordó. “¿Qué coño he hecho con mi vida? ¡Yo no quiero esto!”, se decía“Muchas madres no expresan su sufrimiento ni reciben un tratamiento adecuado”, asegura la psiquiatra Ibone Olza, que destaca el papel de las matronas.