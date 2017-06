La ansiedad hace más difícil leer la expresiones faciales, según sugiere un estudio [ENG]

La ansiedad puede hacerle muchas cosas al cuerpo, incluyendo aumentar la presión sanguínea y el ritmo cardíaco. Pero un nuevo estudio sugiere que no se detiene ahí. Investigadores de la Universidad de Bristol sugieren que un elevado estado de ansiedad afecta a la habilidad para leer expresiones faciales, con algunas personas incapaces de distinguir entre feliz y enfadado. El estudio, "State anxiety and emotional face recognition in healty volunteers", fue publicado en la revista de Royal Society Open Science.