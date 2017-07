Anormalidad periodística

Dirán los corifeos que la semana se desarrolló dentro de la normalidad democrática, que lo único que sucedió fue lo de siempre, o sea, “cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor; mejor para mí el suyo, beneficio político”. Pues no. Yo he visto esta semana los rayos C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. O sea: dos editoriales de nuestra prensa escrita referidos a Venezuela sin que se citara a Podemos.