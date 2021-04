En el anonimato por denunciar el maltrato animal: la paradoja del 'caso Vivotecnia'

En empresas medianas como Vivotecnia es complicado denunciar cualquier mala práctica de forma anónima. Aun así, esta extrabajadora se atrevió a advertir a sus superiores sobre el maltrato al que eran sometidos los animales. No obstante el abogado del caso asegura que es imposible que los directivos conozcan su identidad porque "no era la única persona que lo denunciaba directamente a sus jefes". También confirma que, por el momento, "no ha sufrido ningún tipo de amenaza".