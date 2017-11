Un año sin Rita Barberá: el PP ha olvidado a su dama de hierro

Uno se despierta y se da cuenta de que tal día como hoy, hace un año, Rita Barberá nos abandonó a sus 68 años. Sí, ya ha pasado un año. Os sonará toda esa historia de la habitación 325 del hotel Villa Real de Madrid, donde la exalcaldesa de Valencia tomó su última cena, que consistía en una copa de whisky JB y una tortilla de patatas. El PP -en el que llevaba militando 33 años- no haya tenido el detalle de hacerle un homenaje in memoriam en el primer aniversario de su muerte. ¿Se habrán olvidado de ella o es que no quieren acordarse de ella?