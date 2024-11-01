Anna Padilla: "Me muero de vergüenza cada vez que mi madre me llama chocho pelón"

La 'influencer' Anna Padilla ha visitado 'MorninGlory' y nos ha contado unas cuantas anécdotas que ha vivido junto con su madre Paz Padilla. En un momento de la entrevista, Anna nos ha confesado que no le gusta que su madre le llame "chocho pelón" y que le da un montón de vergüenza cada vez que se lo dice. Además, la 'influencer' nos ha contado bastantes más cosas que desconocíamos hasta el momento.