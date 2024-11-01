Anna Padilla: "Me muero de vergüenza cada vez que mi madre me llama chocho pelón"

La 'influencer' Anna Padilla ha visitado 'MorninGlory' y nos ha contado unas cuantas anécdotas que ha vivido junto con su madre Paz Padilla. En un momento de la entrevista, Anna nos ha confesado que no le gusta que su madre le llame "chocho pelón" y que le da un montón de vergüenza cada vez que se lo dice. Además, la 'influencer' nos ha contado bastantes más cosas que desconocíamos hasta el momento.
Vamos a ver, tu madre es Paz Padilla. No le está esperando un asiento en la RAE, vale, y ha presentado programas de TV que son poco más que estercoleros que fomentan el terrorismo intelectual. Ok. Pero en su día fue de las primeras humoristas andaluzas en salir en televisiones nacionales, casi casi pionera en ello. Y que no deja de ser… » ver todo el comentario