Animar cumpleaños de niños, un desafío

Animar cumpleaños infantiles parece fácil pero es todo un desafío. Desde hace más de 13 años que me dedico al rubro infantil. Y a través de los años me di cuenta de que para que los niños estén "enganchados" con el show, hay que hacerlo a una velocidad cada vez más acelerada: con cambio de ritmos y sorpresas constantes, sumando música en vivo, teatro, clown y todo los chistes que se me puedan ocurrir. En estas épocas los niños están acostumbrados a pasar rápido con el dedo lo que no les gusta. Hace 30 años esto era muy distinto.