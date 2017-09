Animales en las minas que salvaron miles de vidas

No hay ámbito en el que el ser humano haya desarrollado actividad alguna donde los animales no hayan participado de una u otra manera: la medicina, la ciencia, la conquista del espacio no pueden explicarse sin la contribución de los animales. Menos glamurosa, pero no por ello menos importante, la actividad minera tampoco hubiese podido crecer y evolucionar sin el concurso de distintas especies que, debido a algunas de sus características, hicieron posible o facilitaron el duro trabajo de los mineros bajo tierra.