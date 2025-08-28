·
4
meneos
14
clics
La anguila, al borde de la extinción
El “desmesurado” alza de su precio está a punto de llevar a esta especie a su desaparición definitiva, según un equipo de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC)
|
etiquetas
:
anguila
,
angula
,
extinción
3
1
5
K
-25
ciencia
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
5
K
-25
ciencia
