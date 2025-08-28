edición general
La anguila, al borde de la extinción

El “desmesurado” alza de su precio está a punto de llevar a esta especie a su desaparición definitiva, según un equipo de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC)

